UOL: БРИКС объявит о расширении организации на пять стран

Стало известно, какие страны пополнят список членов БРИКС. Фото: REUTERS

БРИКС объявит о расширении организации за счет вступления в нее пяти стран. Об этом сообщает в четверг 25 августа бразильский новостной портал UOL.

«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет», - пишет портал со ссылкой на проект итогового документа саммита БРИКС.

Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский со ссылкой на проект итогового документа саммита.

По информации портала, список может пополниться еще одной страной. Речь идет об африканской стране, такое решение может быть принято для соблюдения географического баланса, поясняет издание.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамапоса огласит список стран, которые войдут в БРИКС, 24 августа 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.

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