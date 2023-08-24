Крушение бизнес-джета Пригожина поручено следователю по делу об экс-главе Total Фото: Кадр видео

Уголовное дело о падении бизнес-джета Embraer Евгения Пригожина было поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России Ивану Сибулу. Об этом сообщает РБК.

Ранее Иван Сибул занимался расследованием громких дел, среди которых было и крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX, на котором летел глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. В ночь на 21 октября 2014 года этот самолет, вылетающий из аэропорта Внуково, столкнулся с выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. Экипаж спасти не удалось.

Напомним, частный самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. Как сообщили в МЧС России, на борту самолета было десять человек, в том числе три члена экипажа, все из которых погибли.

Росавиация позже сообщила, что на борту разбившегося самолета был Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Ведомство также представило список имен всех пассажиров воздушного судна.