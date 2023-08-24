Путин поздравил новых членов БРИКС с вступлением в объединение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил новых членов БРИКС с вступлением в объединение.

«Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году», – сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам 15 саммита БРИКС.

Российский лидер заверил, что объединение будет продолжать работу по расширению влияния БРИКС в мире.

Как писал сайт KP.RU, новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Их членство в объединении начнется с 1 января 2024 года.

Напомним, президент России заявлял, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.