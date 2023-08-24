Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за отказ удалить ЛГБТ-контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за отказ удалить материалы с демонстрацией нетрадиционных отношений.

«Признать компанию TikTok виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму два миллиона рублей», – огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Речь идет о четырех видеороликах с пропагандой ЛГБТ.

Напомним, в середине августа суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на два миллиона рублей за показ фильмов, где демонстрируется нетрадиционные сексуальные отношения без маркировки «18+». Аналогичный штраф «Кинопоиск» получил в июле. Речь тогда шла о картинах «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Дылда», «Купе номер шесть», а также «Жадность» и «Дневник Бритжит Джонс: Грани разумного».