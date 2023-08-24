Минобороны: войска России уничтожили до 125 солдат ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили до 125 солдат ВСУ и десяток единиц военной техники, а также склад боеприпасов.

“На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой народной республики”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что нынешнее положение ВСУ можно назвать критическим и сравнить с ситуацией, в которой оказалась немецкая армия в 1944 году, лишившись прикрытия с воздуха.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что из-за огромных потерь в ходе безуспешного наступления командованию ВСУ в скором времени придется отступить за Днепр и перейти к тактике мобильной обороны.