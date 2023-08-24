Российские войска поразили центр принятия решений ВСУ высокоточным оружием Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием центр принятия решений украинских войск, заявило Министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Цель удара была достигнута - объект поражен, добавили в министерстве.

Напомним, в середине августа Вооруженные силы России поразили ключевые предприятия военной промышленности Украины, нанеся ей значительный ущерб. Незадолго до этого, российские нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров украинской армии, поразив все назначенные объекты.