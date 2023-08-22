Когрессвумен Грин: США должны быть лишь посредниками в переговорах по Украине Фото: REUTERS

Член палаты представителей, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон свести свое участие в конфликте на Украине к посредничеству в проведении мирных переговоров.

На своей странице в соцсети она написала, что “единственную роль, которую должна играть Америка” - это остановка конфликта и “посредничество в заключении мирного соглашения. <...> Никаких больше денег, никаких американских солдат”.

Тейлор-Грин и ранее отмечала, что Америка должна выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и мирные переговоры, а не подливать масло в огонь, поскольку национальная безопасность США “не находится под угрозой на Украине”.

Также конгрессвумен заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский полностью финансируется поджигателями войны из США, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров уже отмечал, что конфликт на Украине давно бы закончился без вмешательства в него стран Запада, поэтому их можно считать прямыми участниками конфликта.