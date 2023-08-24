Видео уничтожения украинского комплекса ПВО С-300ПС опубликовало Минобороны РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России опубликовало видео успешного поражения экипажем истребителя Су-34 ВКС РФ установки противовоздушной обороны С-300ПС ВСУ в Николаевской области.

“Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет.” — уточняет ведомство у себя в телеграм-канале.

На кадрах видео с разведывательного беспилотника четко видно зенитно-ракетную установку ВСУ, которая после двух прилетов ракет загорается, а после детонирует и догорает в лесопосадке на юге Украины.

Также за прошедшие сутки Вооруженные силы России поразили высокоточным дальнобойным оружием воздушного и морского базирования центр принятия решений украинских войск. По данным Минобороны, назначенная цель успешно поражена.

Тем временем бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в скором времени украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения, если не прекратят широкомасштабное наступление.