The American Conservative: США виноваты в развязывании конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Дуг Бандоу призвал Вашингтон признать, что у киевского режима нет шансов победить Россию на поле боя, а также обвинил США в развязывании конфликта на Украине. По его мнению, именно агрессивная политика Соединенных Штатов привела к украинскому кризису.

“Расширение НАТО, распад Югославии, продвижение цветных революций в Грузии и на Украине, поддержка свержения легитимно избранного украинского президента в 2014 году — все это не про безопасность Америки, а про ее желание доминировать”, — уточнил журналист в статье для The American Conservative.

Бандоу напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал о последствиях подобной политики США еще в далеком 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению колумниста, из-за своей вины в разжигании конфликта Вашингтон обязан сделать первый шаг – признать, что у Зеленского нет шансов на победу.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не способно спасти киевский режим от разгрома.

Тем временем американское издание Washington Post заявило, что на Западе начинают сомневаться в возможности ВСУ достичь обещанных целей в текущем широкомасштабном наступлении.