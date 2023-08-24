ТАСС: После расширения БРИКС на него придется почти 45% мировых запасов нефти Фото: REUTERS

После расширения БРИКС на объединение придется почти 45% мировых запасов нефти, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно официальной статистике, после вхождения в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии на объединение станет обладателем 44,35% мировых запасов черного золота. В то же время на страны «Большой семерки» приходится только 3,9%, отмечает агентство.

Как писал сайт KP.RU, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты станут новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Президент России Владимир Путин поздравил новых членов БРИКС с вступлением в объединение. Российский лидер заверил, что БРИКС будет продолжать работу по расширению своего влияния в мире.