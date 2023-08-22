Yeni Safak: Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным о зерновой сделке Фото: REUTERS

Турецкое новостное агентство Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщило, что президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что одной из главных тем будет возобновление зерновой сделки.

“По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре”, — отмечает издание.

Напомним, ранее некоторые западные СМИ сообщали о возможной встрече Путина и Эрдогана в Турции, однако пресс-служба турецкого лидера заявила об отсутствии какой-либо конкретики по поводу возможной встречи в лидеров стран.

В свою очередь Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Владимиром Путиным “лицом к лицу” в сентябре этого года и не исключил, что сам отправится в Россию для переговоров.

Напомним, с 17 июля Россия вышла из черноморской инициативы из-за невыполнения украинской стороной соглашения обозначенных условий в рамках меморандума Россия-ООН.