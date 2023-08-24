Рогов: в Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек Фото: REUTERS

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил, что командование ВСУ перебросило на Запорожское направление элитную группировку войск “Марун”, вооруженную танками Leopard, но большая ее часть уже была разгромлена.

“Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами”, — заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что подразделение “Марун” было задействовано в штурме населенного пункта Работино, чтобы выйти на Токмак. По его словам, эта группировка была оснащена лучше остальных подразделений ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что командование ВСУ перебросило свои лучшие резервы на Запорожское направление, но из-за дефицита снарядов и техники от украинской армии скоро “ничего не останется”.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что украинские войска активно атакуют позиции ВС РФ в этом регионе, но несут огромные потери и не могут прорвать российскую линию обороны.