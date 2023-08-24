Минфин США ввел санкции против международного детского центра «Артек»

Минфин США расширил список антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин США внес в список антироссийских санкций 11 физических лиц и международный детский центр “Артек”. Также в список ограничений попала мать главы Чечни Аймани Кадырова за ее "связи" с фондом имени Ахмата Кадырова.

Напомним, ранее 24 августа президент США Джо Байден заявил о введении нового пакета антироссийских санкций, связанных с “вывозом украинских детей” из зоны конфликта, что, по мнению Вашингтона, является “принудительным перемещением и депортацией.”

Американский лидер подчеркнул, что новыми рестрикциями США пытаются якобы привлечь к ответственности виновных в вывозе украинских детей и потребовать их возвращения на родину.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова также называла своей главной целью передачу эвакуированных детей в родные семьи и отмечала, что активно взаимодействует с международными правозащитными организациями для воссоединения семей.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не создавала и не будет создавать никаких преград воссоединению семей с эвакуированными детьми, которых Россия абсолютно легально вывозила из-под обстрелов.