Генерал армии США Петреус: Украина мобилизует все силы из-за разгрома ВСУ
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Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявил, что киевский режим потерпел серьезное поражение в наступлении на Запорожском направлении, но желание усилить мобилизацию показывает его готовность идти до конца.
“Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений”, — отметил военный в статье для Washington Post.
По мнению Петреуса, российские войска выстроили продуманную и “эластичную” линию обороны, которая поставила ВСУ в крайне тяжелое положение, из-за чего они несут огромные потери и начинают уставать.
“Российские войска подготовили обширную и глубокую оборону, состоящую из широких полос умело заложенных мин, противотанковых рвов и других препятствий”, — напомнил генерал.
Ранее обозреватель Дуг Бандоу призвал Вашингтон признать, что у киевского режима нет шансов победить Россию на поле боя.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что украинская армия будет полностью разгромлена, если продолжит обещанное широкомасштабное наступление.