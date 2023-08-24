Генерал Петреус: Украина мобилизует все силы из-за разгрома ВСУ в Запорожье

Генерал армии США Петреус: Украина мобилизует все силы из-за разгрома ВСУ Фото: REUTERS

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявил, что киевский режим потерпел серьезное поражение в наступлении на Запорожском направлении, но желание усилить мобилизацию показывает его готовность идти до конца.

“Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений”, — отметил военный в статье для Washington Post.

По мнению Петреуса, российские войска выстроили продуманную и “эластичную” линию обороны, которая поставила ВСУ в крайне тяжелое положение, из-за чего они несут огромные потери и начинают уставать.

“Российские войска подготовили обширную и глубокую оборону, состоящую из широких полос умело заложенных мин, противотанковых рвов и других препятствий”, — напомнил генерал.

Ранее обозреватель Дуг Бандоу призвал Вашингтон признать, что у киевского режима нет шансов победить Россию на поле боя.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что украинская армия будет полностью разгромлена, если продолжит обещанное широкомасштабное наступление.