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НовостиОбщество24 августа 2023 15:55

Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в Баку 24 августа 2023 года

За самолетом в онлайн-режиме наблюдали 832 пользователя Flightradar24
Роман ПОЛОСИКОВ
Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в Баку 24 августа 2023 года

Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в Баку 24 августа 2023 года

Фото: REUTERS

Второй самолет предпринимателя Евгения Пригожина, предположительно погибшего в результате крушения лайнера под Тверью, приземлился в Баку 24 августа 2023 года. Об этом свидетельствовали данные портала Flightradar24.

За полетом в режиме реального времени наблюдали 832 человека. Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково, а информация о пассажирах на борту на данный момент неизвестна. Цель полета также не сообщается.

Напомним, что 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy, на борту которого предположительно находился предприниматель Евгений Пригожин. Всего на борту самолета находилось три члена экипажа и семь пассажиров.

Позже Росавиация опубликовало список людей, находившихся в самолете, среди которых числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.