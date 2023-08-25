Трамп намерен сдаться властям в тюрьме Джорджии 25 августа

Дональд Трамп назвал время, когда собирается сдаться властям в тюрьме штата Джорджия. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп явится в тюрьму штата Джорджия, чтобы сдаться властям. Об этом политик сообщил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Трамп заявил, что он отправляется из Нью-Джерси в Джорджию, где добровольно явится в тюрьму, и обозначил время, когда предполагает сдаться властям – 19.30 (соответствует 02.30 пятницы, 25 августа.

«Время ареста - 19:30», - написал Трамп.

Накануне политик появился в программе опального журналиста Такера Карлсона, уволенного с Foх News и ведущего свое шоу на платформе X (ранее «Твиттер»).

«Мое интервью посмотрели уже 231 млн человек, это самое популярное видео в соцсетях, в два раза популярнее Суперкубка!», - написал Трамп перед тем, как, по его словам, отправился в Джорджию.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест за «борьбу за чистоту выборов».

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Также ранее Трамп объявил, что Байден сошел с ума.