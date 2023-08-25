Нарышкин оценил ход наступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, оценивая наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что их провал стал очевиден.

«После очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам», — заявил глава СВР России в пятницу, 25 августа, отметив, что украинские войска винят в происходящем «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность».

Напомним, днем ранее, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление украинских войск продвигается очень тяжело.

Незадолго до этого бывший аналитик Центрального разведывательного управление (ЦРУ) Ларри Джонсон рассказал, что украинский президент обвинил в провале наступательных действий Киева главкома ВСУ Валерия Залужного.