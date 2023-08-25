Компания Jetica опровергла связь второго самолета Embraer-135 с Пригожиным Фото: REUTERS

Второй самолет Embraer-135, фигурировавший в новостях про гибель бизнесмена Евгения Пригожина, не связан с ним и группой «Вагнер», заявили в компании Jetica, являющейся эксплуатантом воздушных судов деловой авиации.

«Данное воздушное судно активно упоминалось в СМИ в связи с катастрофой другого самолета с регистрационным номером RA-02795, вероятно, с представителями ЧВК «Вагнер» на борту. Сообщалось, что самолет RA-02748 совершал перелет вместе с RA-02795 и, соответственно, имеет отношение к ЧВК «Вагнер». Данная информация не соответствует действительности», – сказано в релизе компании.

Как отметили в Jetica, самолет RA-02748 летел из Санкт-Петербурга в Москву без пассажиров и по собственному графику.

Напомним, что 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy, на борту которого предположительно находился предприниматель Евгений Пригожин. Погибли три члена экипажа и семь пассажиров.