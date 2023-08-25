Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в пятницу, 25 августа, проинформировало о пресечении очередной попытки атаки киевского режима по российским объектам. Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью.

«25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон был сбит над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее российские силы ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Калужской областью. Тогда же Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины пытались совершить при помощи дрона террористическую атаку по объектам в Российской Федерации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима. Таким образом он ответил на вопрос журналистов об атаках беспилотников ВСУ.