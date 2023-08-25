Минобороны: российская ПВО сбила два украинских Су-25 в Херсонской области Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы Российской Федерации и система противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета Су-25 ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Второй украинский штурмовик удалось уничтожить неподалеку от населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Помимо этого удалось уничтожить 120-миллиметровый миномет, который располагался в островной зоне. Вместе с ним был ликвидирован и боекомплект.

Также российские средства ПВО обнаружили и уничтожили 42 украинских беспилотника, которые киевский режим планировал использовать для террористических атак по территории России.