Трамп рассказал, какие чувства испытал в тюрьме

Трамп назвал процесс фотографирования в тюрьме Джорджии неприятным Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что процедура фотографирования в тюрьме штата Джорджия была неприятной.

«Они настояли на фотографии, и я согласился. Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», - заявил бывший американский лидер Fox News Digital.

Трамп пояснил, что весь процесс проходит через Вашингтон, Министерство юстиции и нынешнего президента США Джо Байдена. Такого никогда раньше не было в Соединенных Штатах, которые стали государством третьего мира, заявил политик.

Ранее Трамп сообщил, что он отправляется из Нью-Джерси в Джорджию, где добровольно явится в тюрьму, и обозначил время, когда предполагает сдаться властям.

Напомним, бывшему президенту США предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. Во всех случаях экс-глава государства настаивает на своей невиновности и считает, что все это попытки демократического истеблишмента не дать ему снова стать президентом.