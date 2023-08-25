Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успехов Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании в следующем году может предпринять попытку подтолкнуть Украину к переговорам. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам, когда кампания разгорится в следующем году», - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

Bloomberg пояснил, что причиной таких действий Байдена может стать отсутствие успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Байден ранее официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах. Как и предполагали американские СМИ, глава государства сделал это 25 апреля 2023 года – ровно через четыре года после прошлого заявления об участии в выборах.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.