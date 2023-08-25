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НовостиПолитика25 августа 2023 14:53

Песков: решение о формате участия России в саммите G20 прорабатывается

Об окончательном решении сообщат как только оно будет принято
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: решение о формате участия России в саммите G20 прорабатывается

Песков: решение о формате участия России в саммите G20 прорабатывается

Фото: REUTERS

На данный момент решение о том, в каком формате Россия будет представлена на грядущем саммите G20 в Индии, еще прорабатывается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передал ТАСС.

— Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение — сообщим, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на саммит «Большой двадцатки» в Индию, который пройдет 1 декабря 2023 года. Дмитрий Песков заявил, что формат участия главы государства в саммите будет уточняться позже.

Также стало известно, что на саммит G20 в Нью-Дели не будут приглашать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку «Большая двадцатка» не занимается вопросами глобальной безопасности.