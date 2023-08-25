В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Рекордные 9,5 тонны кокаина из Эквадора были спрятаны в ящиках из-под бананов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов Испании изъяли 9,5 тонны кокаина из Эквадора, что является крупнейшей партией в истории страны. Об этом проинформировала национальная полиция.

«Был обнаружен самый крупный тайник с кокаином за всю историю Испании. 9,5 тонны наркотиков были спрятаны в ящиках из-под бананов в контейнерах для морских перевозок из Эквадора», - сказано в сообщении ведомства в соцсети X.

Уточняется, что кокаин был конфискован в порту Альхесирас в Андалусии.

Сайт KP.RU писал, что ранее таможенники обнаружили в рефрижераторе с бананами в порту Санкт-Петербурга 50 килограммов кокаина. Стоимость такого груза на черном рынке составит более чем 450 млн рублей. Груз шел на различных морских судах из стран Африки в Узбекистан транзитом через Европу.

Ранее Федеральная служба безопасности России накрыла рекордную за последние годы партию наркотиков. В результате операции были задержаны наркокурьеры, у которых нашли 699 килограммов запрещенного вещества. Установлено, что наркотики перевезли в Россию из Латинской Америки, далее их собирались отправить в Европу.