Пять человек нашли мертвыми в жилом доме в американском штате Огайо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять трупов обнаружили в жилом доме в Юнионтауне в американском штате Огайо. По предварительным данным, один из членов семьи убил всех остальных, после чего покончил с собой. Об этом проинформировала полиция города.

«По прибытии офицеры обнаружили пять тел членов одной семьи», - сказано в сообщении ведомства, размещенном в соцсетях.

Уточняется, что причиной массового убийства стал бытовой конфликт.

Сайт KP.RU писал об отшельниках, которых нашли мертвыми в американском штате Колорадо в Национальном лесу Ганнисон. Сообщалось, что речь идет о семье Вэнс, состоящей из двух взрослых сестер и 14-летнего сына одной из них, решивших жить вдали от цивилизации.

Ранее в Асбесте были обнаружены трупы мужчины и женщины. Тела молодых супругов нашли на кухне, в квартире находились их дочки возрасте одного года, а также четырех и пяти лет. Общий порядок в помещении нарушен не был. По предварительным данным, смерть мужчины и женщины не является криминальной.