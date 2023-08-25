Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Минерального в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в пятницу, 25 августа, сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) умер мужчина.

«В результате обстрела н. п. Минеральное (Ясиноватский район) погиб мужчина 1959 г. р.», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Ранее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что один горняк погиб и еще трое пострадали в результате обстрела ВСУ шахты «Комсомолец Донбасса» в Донецке. В ведомстве отмечали, что условно шахта находится в тылу, в результате обстрела она получила повреждения, но будет восстановлена.

Президент России Владимир Путин комментировал удары Вооруженных сил Украины, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.