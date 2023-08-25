Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина потеряет Купянск и Харьков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может потерять не только Купянск, но и Харьков, так как Вооруженные силы страны не в состоянии дальше держать оборону. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», - заявил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Экс-разведчик считает, что украинская армия уже не сможет перехватить инициативу и ее поражение неизбежно. Не помогут ВСУ и новые поставки военной техники странами Запада, уверен эксперт. Риттер добавил, что украинская армия почти уничтожена, так и не достигнув целей наступления.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер допустил, что Украина после окончания конфликта потеряет около половины своей территории и превратится в «государство-обрубок».

Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии результатов наступления ВСУ. Он напомнил, что не помогли ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.