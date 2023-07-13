Политолог Миршаймер предрек превращение Украины в государство-обрубок

Американский политолог допустил, что боевые действия на Украине продлятся еще два года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина после окончания конфликта потеряет около половины своей территории и превратится в «государство-обрубок». Такое развитие событий допупстил американский политолог Джон Миршаймер. По мнению эксперта, конфликт продлится еще около двух лет и завершится победой России.

«То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом», - сказал Миршаймер в интервью изданию South China Morning Post.

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