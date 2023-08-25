Старовойт: попавший под обстрел ВСУ житель Курской области умер в больнице Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о смерти мужчины, который ранее попал под обстрел Вооруженных сил Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района.

«К сожалению, мужчина попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, а врачи делали все, чтобы его спасти. По словам Старовойта, семье погибшего будет оказана помощь.

Ранее губернатор сообщал, что в результате обстрела деревни Елизаветовка пострадали два мирных жителя. Еще один мужчина получил ранения нижних конечностей и находится в тяжелом состоянии, писал Старовойт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам, не имеют военного смысла.