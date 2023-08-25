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НовостиПолитика25 августа 2023 20:31

Два истребителя F-35 коалиции США в Сирии опасно сблизились с российским Су-35

Российский летчик сумел предотвратить столкновение
Мария ПАВЛОВА
Американский истребитель F-35

Американский истребитель F-35

Фото: Shutterstock

Российский летчик сумел предотвратить столкновение своего Су-35 с истребителями F-16 так называемой «антитеррористической коалиции», возглавляемой США, в небе над Сирией. Речь идет об опасном сближении двух истребителей коалиции с российским самолетом в небе над Сирией, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Инцидент произошел 25 августа с 9:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров, рассказал Кулить на брифинге в пятницу 25 августа.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - сказал контр-адмирал.

Всего же в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей «Тайфун» и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C «коалиции», добавил Кулить.

Подобный инцидент произошел 23 августа. Американский истребитель F-16 так называемой международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, опасно сблизился с российским самолетом Су-35 у южной границы Сирии.

Ранее в российском Минобороны рассказали, как четыре самолета ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения США. Авиация «коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, подчеркнули в ведомстве.