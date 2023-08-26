Мятежники дали послу Франции два дня на то, чтобы покинуть Нигер

Лидеры мятежников в Нигере дали послу Франции 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Фото: REUTERS

Лидеры захвативших власть в Нигере мятежников дали послу Франции в Ниамее 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что такое заявление лидеры мятежников сделали после того, как посол Франции отказался встретиться с их представителями и проигнорировал вызов в находящееся под контролем путчистов министерство иностранных дел Нигера.

В МИД Франции заявили, что только законные власти Нигера могут принимать решение насчет аккредитации или высылки из страны послов, пишет AFP со ссылкой на соответствующий документ французского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ООН раскритиковали планы провести в Нигере суд над свергнутым президентом. Организация потребовала освободить всех задержанных в ходе переворота.

Тем временем председатель комиссии Омар Турей заявил, что страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки не приемлют попытки мятежников сформировать новое правительство в Нигере.