Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыли на прием и вылет самолетов

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметево закрыты на прием и отправку авиарейсов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Три московских аэропорта закрыты в ночь на субботу, 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Речь идет об аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Сообщается, что они приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов.

Эта информация появилась после того, как мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram об уничтожении беспилотника в Истринском районе на подлете к российской столице. Градоначальник уточнил, что жертв и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее российские средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Калужской областью. Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам в России, заявили в Минобороны РФ.

Также сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Очередная попытка атаки Киева оказалась безуспешной.