Минобороны: пресечена попытка террористической атаки Киева по Москве и области

Минобороны: ПВО предотвратило атаку беспилотника самолетного типа на Москву. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСУ использовали беспилотник самолетного типа при попытке атаки на объекты на территории Москвы и области. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Сообщается, что попытка террористической атаки была совершена около 03.00 в ночь на 26 августа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - сказано в заявлении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа, уточнив, что жертв и разрушений при этом нет.

После этого появилась информация, что три московских аэропорта закрыты в ночь на субботу, 26 августа. Речь идет об аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Сообщается, что они приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов.