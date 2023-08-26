Собянин: На подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник

Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", - написал Собянин в Telegram.

Также сообщается, что три московских аэропорта - Шереметево, Внуково и Домодедово - закрыты как на прием, так и на отправку авиарейсов.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку осуществить террористические атаки при помощи БПЛА по территории Крыма со стороны ВСУ в ночь на пятницу 25 августа. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации. Сообщалось, что всего средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате обстрела ВСУ в Курской области.