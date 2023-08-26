Российский разведчик: ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском

Украинские военные используют кассетные боеприпасы под Купянском, рассказал российский разведчик. Фото: REUTERS

ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

«Работает украинская артиллерия. Активно используют «кассеты», - сказал собеседник агентству.

Военнослужащий добавил, что российские бойцы отчетливо слышали польскую речь со стороны позиций противника.

Ранее видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ. Высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции украинских минометчиков.

Тем временем министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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