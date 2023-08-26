Трое пилотов погибли при столкновении учебных самолетов под Житомиром Фото: Иван ВИСЛОВ

В Житомирской области в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 погибли три пилота, сообщают украинские СМИ.

По информации «Украинской правды», среди погибших – пилот Воздушных сил Украины с позывным «Джус». Об этом изданию рассказал представитель Вооруженных сил страны. В Воздушных силах Украины сообщили, что по факту столкновения самолетов начато расследование.

Как писал сайт KP.RU, в середине августа во время выполнения учебного полета погиб начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров. Он возглавлял авиаполк Майкопского гарнизона на протяжении долгих лет. Кроме того, Гуров был участником военной операции в Сирии и принимал участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, в марте этого года два самолета ВВС Италии столкнулись под Римом во время тренировки совместных маневров, оба пилота погибли.