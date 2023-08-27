Трамп собрал 7,1 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста в штате Джоржия собрал 7,1 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, 24 августа Трамп формально прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. 25 августа бывшему главе государства удалось собрать 4,18 млн долларов пожертвований. Ранее предвыборный штаб Трампа никогда не собирал такую крупную сумму за сутки.

Газета отмечает, что активному сбору средств способствовало распространение сувениров с фотографией Трампа, сделанной в тюрьме. Избирательный штаб бывшего главы США добавил, что за последние 3 недели Трампу удалось собрать почти 20 млн пожертвований.

Ранее бывший президент США рассказал, что процедура фотографирования в тюрьме штата Джорджия была неприятной. Всего в рамках четырех уголовных дел Трампу предъявлено 91 обвинение. Во всех случаях экс-глава государства настаивает на своей невиновности.