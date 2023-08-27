Премьер Чолаку: Румыния намерена приступить к подготовке пилотов ВСУ на F-16 Фото: REUTERS

Румыния примет участие в подготовке летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к управлению самолетами F-16, в ближайшее время страна планирует получить все необходимые документы для этого. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Ожидаю оформления документов в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие. Насколько нам известно, логистика подготовлена», - пояснил Чолаку в беседе с газетой Financial Times.

В то же время премьер отметил, что увеличение военных расходов страны из-за ситуации на Украине оказывает серьезное давление на бюджет Румынии. ЦБ страны предполагает, что дефицит казны по итогам 2023 года составит 7,5% ВВП, что выше целевого показателя в 4,4%.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США начнет обучение украинский пилотов управлению истребителями F-16 в октябре 2023 года. Процесс будет организован на базе в штате Аризона, а перед началом обучения в сентябре пилоты должны будут пройти курс английского языка.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружения Украине со стороны стран Запада, отмечал, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.