В США начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию F-16 в октябре

В США сообщили, когда начнут подготовку украинских пилотов F-16. Фото: REUTERS

США начнет обучение украинский пилотов управлению истребителями F-16 в октябре 2023 года. Процесс будет организован на базе в штате Аризона, а перед началом обучения в сентябре пилоты должны будут пройти курс английского языка. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге в четверг 24 августа. Трансляция брифинга велась на официальном канале американского оборонного ведомства.

«Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединенные Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16», - сказал Райдер, добавив, что обучение пройдут пилоты и несколько десятков представителей технического персонала.

Представитель Пентагона уточнил, что истребители F-16 будут переданы Киеву в течение нескольких месяцев.

Напомним, власти Норвегии решили передать Киеву истребители F-16.

Тем временем издание Politico пишет, что плохо обученных украинских пилотов F-16 бросят на передовую, так как полноценная подготовка пилота F-16 занимает от 4 до 5 лет.

Ранее Пентагон назвал ряд условий, которые Киев должен выполнить, чтобы США согласились передать F-16.

В то же время аналитик Михайлов заявил, что обещанные Украине F-16 не изменят ход спецоперации и назвал предполагаемую поставку истребителей политическим шагом для успокоения Киева.