Лавров: БРИКС не ставит перед собой цель стать новым коллективным гегемоном

Лавров заявил, что БРИКС не ставит перед собой цель стать новым коллективным гегемоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед БРИКС не стоит цель стать новым "коллективным гегемоном". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала "Убунту".

"Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового "коллективного гегемона"", — написал Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что "пятерка" БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) готова откликнуться на "запрос" стать одной из опор "нового, более справедливого полицентричного миропорядка".

Ранее KP.RU сообщил о том, что Китай может призвать группу БРИКС стать геополитическим соперником группы G7. Кроме того, МИД КНР выступает за расширение "пятерки", а президент ЮАР Сирил Рамафоса убежден в способности БРИКС изменить мировую экономику.