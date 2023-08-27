Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа 2023 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с известным российским и советским режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Когда и где пройдет прощание с режиссером Глебом Панфиловым

По словам Варшавера, прощание с Глебом Панфиловым пройдет в Москве 30 августа 2023 года. Однако точное место церемонии пока не определено.

Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», - сообщил директор театра «Ленком».

Известный российский и советский режиссер Глеб Панфилов умер 26 августа 2023 года на 90-м году жизни.

Вдовец Инны Чуриковой с мая находился в больнице. Причиной смерти Глеба Анатольевича стал повторный инсульт.

Панфилов с 1966 года работал на «Ленфильме», сняв свой первый художественный фильм «В огне брода нет». За свою долгую карьеру режиссер снял такие кинокартины как: «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать, а также фильм «Начало».