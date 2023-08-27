Лавров заявил, что позиции БРИКС в G20 укрепятся после расширения Фото: REUTERS

Позиции БРИКС в «Большой двадцатке» укрепятся после того, как данное объединение расширится. Такого мнения придерживается глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Конечно же, позиции уже расширенного БРИКС в «двадцатке» укрепятся, потому что и Саудовская Аравия, и Аргентина здесь», - заявил руководитель российского МИД в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров добавил, что таким образом формальное деление G20 на «семерку» и БРИКС+ обретает практические черты.

Ранее KP.RU рассказывал, что на грядущем саммите «Большой двадцатки» ждут президента России Владимира Путина и отказали в участии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Несмотря на просьбы Украины, в Индии дали понять, что его там никто не ждет.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение о том, в каком формате Россия будет представлена на грядущем саммите G20 в Индии, еще прорабатывается.

Напомним, решение о расширении БРИКС было принято в Йоханнесбурге на 15 саммите. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в объединение вошли Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет).