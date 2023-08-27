Экс-разведчик США Риттер: Польша и Венгрия захватят часть территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина может потерять значительную часть территории после завершения конфликта. По его мнению, часть земель захватят Польша и Венгрия.

«Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? Их ничто не остановит», - заявил эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Кроме того, по мнению Риттера, у Украины не получится удержать контроль и над городами, расположенными около моря, включая Николаев и Одессу. Произойдет это, если киевский режим не согласится в ближайшем будущем на мирные переговоры.

«Все, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства», - подытожил экс-разведчик.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает неизбежным распад Украины после завершения конфликта. По мнению политика, часть республики войдет в состав РФ.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал истинные цели создания польско-украинского соединения. По его словам, оно якобы будет организовано для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории.