Симоньян: американский телеведущий Такер Карлсон просит интервью с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что популярный американский телеведущий Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным.

“Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово”, — сказала Симоньян в эфире телеканала “Россия 1”.

Напомним, Такер Карлсон является одним из самых популярных ведущих в Америке – его видеообращение в связи с уходом с телеканала Fox News набрало больше просмотров, чем официальное заявление Джо Байдена об участии в президентских выборах.

Также Карлсон известен за критику действий администрации Белого дома и недавно отмечал, что американские власти пытаются оправдать тяжелую ситуацию в стране придуманными ими же теориями заговора из России.