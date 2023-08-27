Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют последние резервные подразделения в Запорожье Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что 82 десантно-штурмовая бригада ВСУ несет огромные потери на Запорожском направлении.

“Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино”, — сказал экс-разведчик в эфире Danny Haiphong.

Риттер добавил, что широкомасштабное наступление ВСУ терпит “полный крах”, поскольку украинским войскам не удается прорвать линию обороны ВС РФ, а резервы уже подходят к концу.

По данным экс-разведчика, киевский режим отправил на данное направление последние три стратегические резервные бригады, однако даже это не помогло украинским войскам пройти первую линию обороны.

“У них больше нет живой силы, танков, боевой пехоты, техники — ничего не осталось”, — резюмировал Риттер.

Ранее Риттер предупреждал, что в ближайшее время российские войска введут в бой основные силы и нанесут ВСУ ответный удар в Запорожье, из-за чего Киеву придется перейти к тактике мобильной обороны и уйти за Днепр.

В свою очередь генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что украинские войска находятся на грани окружения на другом направлении и скоро могут отказаться “в котле” под Харьковом.