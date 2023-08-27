Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой в Москве

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Савеловский суд Москвы арестовал двух подозреваемых по делу об отравлении шаурмой и курой-гриль в Москве.

“Кахраманову и Акопову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

Уточняется, что оба фигуранта дела обвиняются по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, а также выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по данной статье УК РФ составляет до 6 лет лишения свободы.

Напомним, по состоянию на 25.08.2023 года в Москве было зарегистрировано 35 случаев отравления шаурмой и курой-гриль. В инфекционные стационары были госпитализированы 28 человек. У 16 из них был подтвержден диагноз “сальмонеллез”.

Также неделей ранее в соседней, Владимирской области более 100 человек пострадали от употребления шаурмы. Около половины из них были госпитализированы, у некоторых также был диагностирован сальмонеллез.