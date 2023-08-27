Российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” поразили бронегруппу ВСУ в Харьковской области, из-за чего противник был вынужден покинуть свои позиции.

“Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. <...> Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке”, — приводит РИА Новости слова одного из военнослужащих ВС России.

Отмечается, что после точных ударов артиллерии ВСУ понесли значительные потери в личном составе, однако часть пострадавших была эвакуирована.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что на Харьковском направлении украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего в ближайшее время Купянск, а вслед за ним и Харьков, перейдут под контроль ВС РФ.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос подтвердил тяжелое положение украинских войск на Харьковском направлении. По данным военного, российские подразделения успешно продвигаются в этом районе и угрожают “взять в котел” подразделения около Харькова.