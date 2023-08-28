Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо вышел из строя после удара Израиля

Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо вышел из строя после ракетного удара Израиля Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо в Сирии. Об этом проинформировало агентство SANA со ссылкой на сообщении министерства обороны арабской республики.

«Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего повреждения получила взлетно-посадочная полоса, аэропорту был нанесен материальный ущерб.

По данным Минобороны, удар был нанесен со стороны Средиземного моря.

ВВС Израиля не первый раз атакуют международный аэропорт Алеппо в Сирии. Несколько ракетных ударов были нанесены в августе 2022 года. Тогда сообщалось, что израильские самолеты произвели атаку в 20:00 по местному времени. В результате ударов был нанесен материальный ущерб.

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