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НовостиВ мире28 августа 2023 6:18

Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо вышел из строя после удара Израиля

Повреждения получила взлетно-посадочная полоса, уточнили в ведомстве
Екатерина КОСОБОКОВА
Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо вышел из строя после ракетного удара Израиля

Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо вышел из строя после ракетного удара Израиля

Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо в Сирии. Об этом проинформировало агентство SANA со ссылкой на сообщении министерства обороны арабской республики.

«Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего повреждения получила взлетно-посадочная полоса, аэропорту был нанесен материальный ущерб.

По данным Минобороны, удар был нанесен со стороны Средиземного моря.

ВВС Израиля не первый раз атакуют международный аэропорт Алеппо в Сирии. Несколько ракетных ударов были нанесены в августе 2022 года. Тогда сообщалось, что израильские самолеты произвели атаку в 20:00 по местному времени. В результате ударов был нанесен материальный ущерб.

Сайт KP.RU писал, как российский летчик сумел предотвратить столкновение своего Су-35 с истребителями F-16 так называемой «антитеррористической коалиции», возглавляемой США, в небе над Сирией.