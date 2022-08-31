Израиль нанес ракетные удары по сирийскому аэропорту Алеппо Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, нанеся по нему несколько ракетных ударов.

По информации агентства SANA, израильские самолеты произвели атаку в 20:00 по местному времени. В результате ударов был нанесен материальный ущерб, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа четыре израильских истребителя F-16 нанесли ракетные удары по сирийскому научному центру.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал Израиль прекратить удары по объектам в Сирии.

Напомним, недавно постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что РФ осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии

Как отметил дипломат, только за август этого года сирийский порт Тартус неоднократно подвергался авиаобстрелам со стороны Израиля, в результате погибли сирийские военнослужащие.