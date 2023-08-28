Похороны Светланы Адырхаевой пройдут на Троекуровском кладбище. Фото: Александра Краснова/ТАСС

Стало известно, где пройдут похороны балерины Светланы Адырхаевой. Народная артистка СССР будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

«Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа», - сообщили ТАСС в Большом театре.

Прощание с народной артисткой СССР пройдет 30 августа 2023 года в Большом театре.

Сайт KP.RU писал о смерти балерины. Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни после продолжительной.

За свой профессионализм она была удостоена звания «Народная артистка СССР» в 1984 году, а многие знали ее по исполнению партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», а также Магнолии в «Чиполлино» и многих других культовых постановках.

Ранее сообщалось, что прощание с известным российским и советским режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа 2023 года в Москве. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.